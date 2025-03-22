المفتي: التصوف الإسلامي وضع منهجا متكاملا لتزكية النفس والارتقاء بها

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إنَّ رحلة الإنسان الروحية تشبه سلمًا يصعد فيه المرء من مقام إلى آخر.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن التصوف الإسلامي وضع منهجا متكاملًا لتزكية النفس والارتقاء بها، يبدأ بالتوبة، ثم الصبر والمراقبة والمحاسبة، حتى تصل النفس إلى مرحلة الطمأنينة.

وأوضح أن هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، بل يتم عبر مراحل متدرجة من التهذيب النفسي والسلوك الروحي، مشددا على أن معرفة الإنسان لنفسه هي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.

وأشار المفتي إلى أن الفيلسوف اليوناني سقراط أدرك هذه الحقيقة حين وجد عبارة مكتوبة في أحد المعابد تقول "اعرف نفسك بنفسك" وهو ما يعكس أهمية الوعي الذاتي والتأمل في النفس، لأن الإنسان هو الأقدر على إدراك عيوبه وتصحيح مساره.

وأكد أن التزكية الحقيقية تبدأ من الداخل، حيث يتوجب على الإنسان أن يراقب أفعاله ويحاسب نفسه باستمرار ليصل إلى مرحلة السلام الداخلي والطهارة القلبية.