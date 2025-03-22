دمياط تتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، باتخاذ جميع التدابير اللازمة ورفع درجة التأهب القصوى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم السبت، أهمية وضع خطة متكاملة واتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت المهمة والحيوية وساحات صلاة عيد الفطر المبارك، وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بتراخيص المسطحات المائية.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية، لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية، وتكثيف الخدمات المرورية على السيارات في الميادين والشوارع الرئيسية خاصة بمدينة رأس البر.

وفيما يخص قطاع التموين أكد المحافظ، ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التمويني والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وشدد على تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، والتأكد من سلامة المعروض منها، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكل السلع، ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطنين طبقاً لمقرراتها وفي المواعيد المقررة، وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات، والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للمخابز، مشددًا على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والأسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة، فوجه محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والأمصال والمستلزمات بها، مؤكدًا قطاع الإسعاف بتأمين ساحات ومساجد صلاة العيد والعمل على سرعة الاستجابة لإنقاذ الحالات الطارئة والحرجة، وتغطية كل المناطق والتأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

كما تابع المحافظ، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات التي ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتي سيتواجد بها أئمة معتمدون من وزارة الأوقاف.

واطلع المحافظ، على خطة مديريتي الثقافة والشباب والرياضة، والتي تضمنت كل الأنشطة الثقافية والرياضية التي سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بالمرور على دور الرعاية ودور المسنين.

وتابع محافظ دمياط، استعدادات قطاعي مياه الشرب والكهرباء، مؤكدًا ضرورة وجود فرق فنية للتعامل الفوري مع أية أعطال طارئة وإتمام كل أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات، والمتابعة المستمرة للخطوط الساخنة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتوفير مراكز خدمة الشحن على مدار الـ24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تقديم خدمة الشحن باستخدام ماكينات الشحن الفوري.