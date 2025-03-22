وزير الري: حريصون على متابعة أعمال هيئة السد العالي وصيانة خزان أسوان

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وأعمال التطهيرات من الحشائش في البحيرة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان.

وأكد "سويلم"، في بيان اليوم السبت، أنه حريص على متابعة أعمال هيئة السد العالي وخزان أسوان، وأعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية، ومتابعة صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، ومتابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار الساعة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة بالسد، وصيانة خزان أسوان وبواباته كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.

جدير بالذكر أن خزان أسوان تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢، وأعقب ذلك تعليته مرتين في عامي ١٩١٢ و١٩٢٦.