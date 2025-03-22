عمليات تمشيط للجيش السوداني بعد انسحاب الدعـم من جزيرة توتي

- الجيش أحكم سيطرته على مقر المخابرات العامة ومقر الكتيبة الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم

بسط الجيش السوداني سيطرته بالكامل، اليوم السبت، على جزيرة توتي القريبة من وسط الخرطوم بعد انسحاب القوة المرابطة في مدخل جسر المدينة عقب سيطرة الجيش على فندق كورنثيا، بحسب موقع المشهد السوداني.

واقتحم الجيش جزيرة توتي بقوة ضخمة حيث قام بتمشيط المدينة بالكامل دون حدوث أية اشتباكات بعد أن سلمت القوات المحاصرة داخل الجزيرة نفسها للجيش.

إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية أن الجيش السوداني أحكم سيطرته على مقر المخابرات العامة ومقر الكتيبة الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، في تطور عسكري كبير ضد قوات الدعم السريع.

وأكدت أن قوات الجيش باتت على مشارف مطار الخرطوم، حيث تمكن من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في الخرطوم، أبرزها: مقر المخابرات العامة، برج الفاتح (كورينثيا سابقًا)، حي المطار حيث يقع منزل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ووثقت مشاهد لعناصر الجيش السوداني، استعادة الجيش سيطرته على شيخ الاستادات السودانية “ستاد الخرطوم” في قلب العاصمة.

وقام أحد عناصر الجيش السوداني بتوثيق سيطرتهم على جامعة النيلين، التي تقع في وسط العاصمة الخرطوم.