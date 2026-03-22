طهران: سندمر بنية الطاقة والنفط في المنطقة إذا هوجمت شبكاتنا الكهربائية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه في حال نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بمهاجمة شبكات الكهرباء الإيرانية، فإن "البنية التحتية الحيوية للطاقة والنفط في المنطقة ستُدمّر تدميراً لا رجعة فيه".

جاء ذلك في تدوينة له، الأحد، على منصة شركة "إكس الأمريكية.

وأضاف قائلا: "مباشرةً بعد استهداف محطات توليد الطاقة والبنية التحتية في بلادنا، ستُعتبر البنية التحتية الحيوية، وبنية الطاقة والنفط في المنطقة، أهدافاً مشروعة، وسيتم تدميرها بشكل لا رجعة فيه، وسترتفع أسعار النفط لفترة طويلة".

والسبت، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بضرب محطات توليد الكهرباء في البلاد.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



