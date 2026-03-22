جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في فشل اعتراض صاروخ استهدف عراد

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في فشل اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أصاب مدينة عراد جنوب إسرائيل مساء اليوم.

وقد أسفر الصاروخ، الذي يُعتقد أنه كان يحمل رأسا حربيا تقليديا بمئات الكيلوجرامات من المتفجرات، عن إصابة العشرات وإلحاق أضرار جسيمة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما تجري "قيادة الجبهة الداخلية" تحقيقا في ملابسات سقوط الصاروخ.

ويُجري كل من سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية تحقيقا أيضا في ضربة سابقة وقعت في مدينة ديمونة المجاورة، وأسفرت عن إصابة عشرات آخرين.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة ما لا يقل عن 70 شخصاً في حصيلة أولية جراء سقوط صاروخ في مدينة عراد جنوب إسرائيل، ما أدى أيضا إلى تضرر تسعة مبانٍ سكنية.

وقالت فرق الإسعاف إن عدد المصابين يتجاوز 50، مع مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض، فيما أكد الإسعاف أنه يتعامل مع "حدث ضخم" ويواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وحاولت الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض الصاروخ، إلا أنه أصاب بشكل مباشر منطقة سكنية في المدينة، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.

كما أكد الجيش الإسرائيلي السبت تعرض مدينة ديمونة حيث تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل، لضربة صاروخية إيرانية، في وقت أعلنت خدمة الإسعاف إصابة أكثر من 30 شخصا جراء الهجوم.