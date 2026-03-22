جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسئول بارز بحماس في لبنان

زعم جيش الاحتلال، أنه قتل مسئولا بارزا في منظومة التمويل التابعة لحركة حماس في لبنان.

وقال الجيش في بيان، إنه هاجم في وقت سابق من هذا الأسبوع في لبنان بتوجيه من جهاز الشاباك وقتل وليد محمد ديب، وهو مسئول بارز في منظومة التمويل التابعة لحركة حماس وكان يعمل على تمويل النشاطات العسكرية للمنظمة في لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال - مدعيا - أن ديب كان مسئولًا عن تحويل الأموال إلى مختلف أقسام حماس في الضفة الغربية ولبنان ودول أخرى، كما كان مسئولًا عن تجنيد عناصر وتوجيه نشاطات لحماس انطلاقًا من سوريا ولبنان.

ونوه بأن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي استهدفت مصادر تمويل حماس منذ بداية عملية زئير الأسد.