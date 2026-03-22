أفواج سياحية تشارك أبناء محافظة أسوان في احتفالات عيد الفطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك عدد كبير من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات أبناء مدن محافظة أسوان في احتفالات عيد الفطر المبارك.

ففي مدينة كوم أمبو شهد مرسى معبد كوم أمبو توافد عدد كبير من البواخر السياحية ونزول السائحين.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات أبناء المدينة بالعيد بالمرسى، حيث شارك عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات الاحتفالات بالعيد بساحات المعبد، وأيضا بكورنيش النيل.

وفي مدينة أسوان شارك عدد كبير من السائحين المواطنيين احتفالاتهم بعيد الفطر في شوارع الشوربجي والسوق السياحي وكورنيش النيل.

وفي سياق آخر واصلت الحدائق والمتنزهات استقبال مواطني وزائري المحافظة في ثالث أيام احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، وشملت أنشطتهم في الحدائق ركوب المراكب الشراعية في نهر النيل.

وفي السياق ذاته، واصل مواطني مدينة كوم أمبو الاحتفال بعيد الفطر في منطقة الشيخ إدريس، حيث يوجد سرادق "لعبة العصا" وأناشيد المدائح النبوية، فضلا عن ألعاب الأطفال، والاستحمام في ترعة كاسل المجاورة للمنطقة.

وكان عمرو لاشين محافظ أسوان، كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة الأجواء الاحتفالية والترفيهية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بقضاء إجازة العيد.