أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الأحد تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي "بطل العرب" لتولي مسؤولية المنتخب الوطني اليوم الأحد.

وقال الاتحاد العماني في بيان: "يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة".

وسيتولى السكتيوي المسؤولية خلفاً للمدرب البرتغالي الشهير كارلوس كيروش الذي ترك منصبه قبل أيام بسبب حرب إيران.

ولم يكشف الاتحاد العماني تفاصيل التعاقد مع المدرب المغربي الذي قاد بلاده لحصد لقب كأس العرب بعدما قاد تشكيلة من لاعبي الصف الثاني للفوز في النهائي على الأردن، وبعد عروض ممتعة.

وذكرت تقارير مغربية يوم السبت أن السكتيوي تقدم باستقالته إلى الاتحاد المغربي ورفض أيضاً عرضاً من الوداد المغربي.

ويعد السكتيوي من أبرز المدربين العرب في الوقت الحالي، وترك بصمة مؤثرة على أداء المنتخب الثاني للمغرب.

وقاد السكتيوي أيضاً منتخب المغرب للفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وحصد لقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وكان السكتيوي ضمن المرشحين لقيادة منتخب المغرب الأول بعد رحيل وليد الركراكي، لكن وقع الاختيار على مدرب مغربي آخر متميز هو محمد وهبي الذي قاد بلاده لحصد لقب كأس العالم تحت 20 عاماً لأول مرة العام الماضي.