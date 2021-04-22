اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس.



وأكد اشتية، في بيان عقب استقباله في رام الله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس أسوة بباقي المدن والمحافظات بالترشح والانتخاب، والسماح بوصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية.



وقال إن إجراء الانتخابات بالقدس ضرورة وطنية وسياسية، والأمر لا يتعلق بعدد الناخبين وحقهم بالمشاركة وحسب، بل بالاعتراف الإسرائيلي بأن القدس والمقدسيين ضمن النسيج السياسي والوطني الفلسطيني، والإلتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تسمح للمقدسيين بالانتخاب والترشح ضمن مدينتهم ومحافظتهم.



وجدد اشتية، تأكيده على تصميم القيادة على إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية "باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا، من أجل تجديد الديمقراطية في المؤسسات لمواجهة التحديات السياسية".



ومن جهة أخرى، رحب اشتية بأي جهد دولي يهدف الى إعادة إحياء العملية السياسية، وتوسيع إطار اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.



وثمن اشتية موقف بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية واحترامها لاستقلاليتها، مشددا على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين ولذلك يجب محاسبتها، وعدم التعامل معها وكأنها فوق القانون.