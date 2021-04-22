 التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:01 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

 

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم، إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

ويواصل الحوثيون شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ضد مواقع سعودية، رغم استمرار محاولات المبعوثين الأمريكي والأممي لاقناع الأطراف المتصارعة في اليمن بوقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حربا منذ سبع سنوات.

 


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