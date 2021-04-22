التحالف العربي: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن :"محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يشار إلى أن التحالف كان أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.