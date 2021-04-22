وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تونس اليوم الخميس، ضمن جولة في عدد من الدول الإفريقية بهدف دعم الموقف المصري بشأن أزمة سد النهضة مع أثيوبيا.

وقال شكري الذي حمل رسالة خطية إلى الرئيس التونسي، إنه أطلع الرئيس على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التي تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانوني.

وأوضح "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اعتزازه بنتائج زيارته(الرئيس التونسي) الأخيرة إلى مصر وحرصه على مواصلة العمل المشترك في كل المجالات".

وكان سعيد أعلن دعم تونس لمصر في أزمة السد أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر قبل أسبوع وقال إن "تونس ترفض المس بالأمن المائي المصري".

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم إن الرئيس سعيد "أكد وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل".

وقال سعيد "إن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي".