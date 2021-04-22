مصرع شخص وإصابة آخر جراء حادث انقلاب سيارة في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوصول شخص توفى في حادث مروري لمشرحة مستشفى الداخلة العام، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق موط - العوينات، وأسفر الحادث عن مصرع (أحمد على - 57 سنة)، وإصابة (محمد أحمد - 27 سنة) بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وهما مقيمان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.