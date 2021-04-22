تأجيل محاكمة برلسكوني حتى 13 مايو لأسباب صحية

أجلت محكمة في سيينا بإيطاليا موعد نظر القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني مجددا اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).



وطلب محامو برلسكونى من المحكمة تأجيلا آخر لأنه مازال في المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة (أنسا).



ويحاكم رئيس حزب "فورزا إيطاليا" في اتهامات بتقديم رشى للشهود خلال محاكمة سابقة بشأن حفلاته سيئة السمعة التي يطلق عليها "بونجا بونجا" مع نساء يافعات.



وقدم محامو برلسكونى وثائق طبية كدليل على حالته الصحية. وقالوا إنه يريد المثول شخصيا أمام المحكمة.



وحددت المحكمة الموعد التالي في 13 مايو.



وتم تأجيل موعد المحاكمة عدة مرات في الماضي لأسباب صحية.



ويطالب النائب العام بسجن برلسكوني لمدة أربع سنوات وشهرين.



ويشارك الحزب المحافظ المنتمي إليه برلسكوني في ائتلاف رئيس الوزراء ماريو دراجي منذ منتصف فبراير.