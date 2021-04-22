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فيديو.. مدحت العدل: اعتذرت عن كتابة نسر الصعيد لتدخل محمد رمضان

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل
أمل محمود
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:11 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:11 ص

نفى السيناريست مدحت العدل، رفض الفنان محمد رمضان كتابته لمسلسل «نسر الصعيد»، موضحًا أنه هو من اعتذر عن كتابة المسلسل بعدما لاحظ تدخل رمضان كثيرًا في العمل.
وقال خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، إن الفنان محمد رمضان حاول أن يثنيه عن قراره إلا أنه رفض، متابعًا: «أنا ليا طريقة في الشغل ومش ديكتاتور وأتقبل وجهة نظر الممثل.. لكن مش هقبل التدخل في كل حاجة».
وسخر من شيخ الحارة الذي حاول الدفاع عن حق الفنان محمد رمضان في التدخل في كتابة المسلسل، قائلًا: «أنا رأيي بطريقتك دي إن أنت اللي كنت تكتب المسلسل، لأنك تمشي مع عبده موته».
وأضاف أنه اعتذر عن كتابة «نسر الصعيد» لتجنب مشكلات قد تنشب في المستقبل بسبب تدخل الفنان محمد رمضان، ذاكرًا أنه هو من اقترح على رمضان أن يأتي بالمؤلف محمد عبدالمعطي ليكتب له المسلسل، لأنهما كانا يجيدان التعامل مع بعضهما البعض.

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