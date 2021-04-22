إثيوبيا: جماعة مسلحة تثير الفوضى في قرية بولاية سد النهضة منذ 19 أبريل

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الحكومية، الأربعاء، إن جماعة مسلحة سيطرت على قرية صغيرة في شمال شرق إثيوبيا، بولاية بني شنقول-قمز، التي يقع فيها سد النهضة، مما أسفر عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين.

وذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير تفيد بأن قرية سيدال ووريدا، في منطقة كاماشي كانت "تحت السيطرة الكاملة تقريبًا لجماعة مسلحة اعتبارًا من 19 أبريل".

ولم تحدد اللجنة الجماعة المسلحة التي أشارت إليها.

وشهدت بني شنقول-قمز أعمال عنف عرقية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم في ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني.

والمنطقة هي موطن لعدد كبير من القومياا العرقية، بما في ذلك القمز والأمهرة، وشهدت بشكل متزايد هجمات انتقامية دموية ضد المدنيين.