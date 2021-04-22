يحل الفنان رامي صبري، اليوم الخميس، ضيفًا على عاشر حلقات برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة.

وفي البرومو الذي عرضته القناة للحلقة، أجاب «صبري» على مجموعة من الأسئلة حول علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأسوأ شائعة صدرت عنه، وسبب موافقته التسجيل مع البرنامج وأفضل وأسوأ صفة تتسم بها شخصيته.

وقال إن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي جيدة جدًا وخاصة لدورها واحتلالها المرتبة الأولى الآن، معلقًا: «أحب إنستجرام ويوتيوب وفيسبوك، وأفضل يوتيوب بشكل أكبر لأنه بيجيب فلوس كتير».

وأشار إلى أنه لا يتابع الأشخاص الذين لا يعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يضطر إلى متابعة بعض الممثلين والفنانين الذين لا يعرفهم بشكل شخصي بعد متابعتهم له.

واستنكر اللجوء لخيار «البلوك» في علاقته مع الأشخاص على مواقع التواصل، قائلًا: «حركة البلوك بالنسبة لي رضوى الشربيني، آسف في الكلمة بس مش بتاعة رجالة خالص، أتخانق معاك أعملك بلوك ليه؟».

ولفت إلى أنه يلجأ لخيار «البلوك» للأشخاص الذين لا يعرفهم على موقع «واتساب»؛ بسبب الضيق من رسائلهم خلال استماعه للأغاني الواردة إليه، موضحًا أنه يقضي 90% من وقته في سماع الأغاني.

وذكر أن إحدى القنوات أطلقت عليه شائعة غير لائقة في الماضي؛ بسبب عدم ذهابه إلى برنامج تابع للفضائية طلب إجراء لقاء معه، مضيفًا أن اتهامه بتقليد أحد المطربين الصورة غير الجيدة المنتشرة عنه.

وأوضح أنه وافق على اللقاء مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»؛ لأنه يحب التحدي والحوار الساخن، مختتمًا أن السؤال في حياته الشخصية أكثر الأسئلة التي لا يرغب فيها.