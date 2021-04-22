الحريري: البابا فرنسيس يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة

التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، صباح اليوم الخميس، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وذلك في إطار زيارة يجريها إلى روما للقاء عدد من المسؤولين.

وقال الحريري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إنه شرح لقداسة البابا فرنسيس المشكلات التي يعاني منها لبنان، موضحًا أنه طلب من البابا مساعدة بيروت.

ولفت إلى أن «قداسة البابا حريص على العيش المشترك في لبنان وهو ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة التي ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد»، مؤكدًا أن بابا الفاتيكان سيزور بيروت لكن بعد تشكيل الحكومة.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس الأربعاء، إلى روما حيث التقى صباح اليوم الخميس، بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس ووزير الدولة الكاردينال بيترو بارولين.

وكان في استقباله على أرض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر، والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتاري.