قال الفنان طارق النهري، إنه ابتعد فترة عن الفن؛ ما أثر عليه سلبًا وأدخله في حالة من الحزن، ولكن تبدلت هذه الحالة مع اشتراكه في مسلسل جعفر العمدة؛ بطولة الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد سامي.



وأضاف خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي؛ ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء السبت، أنه كان قلقا من دوره بالمسلسل؛ ولكن ردود الأفعال جاءت جيدة، مستكملا: «سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة ان الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين وعادت الروح ليا مرة اخري باستقبال الناس في كل مكان اتواجد فيه».



وذكر أنه على صلة قرابة بالفنان أمير كرارة، متابعًا: «هو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة ان الفنان محمد رمضان في احد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي انت قريب امير كرارة».



وذكر قال الفنان طارق النهرى، أن أول نجاح شعر به في حياته الفنية كان مع السيناريست ممدوح الليثى في فيلم "الطريق إلى إيلات "، معتبرًا النجاح الأكثر تاثيرا بعده جاء مع «جعفر العمدة».



وتابع أنه يعمل في الفن منذ 45 سنة، ولكن لم يحقق هذا النجاح من قبل، متابعًا: «النجاح مهم للغاية وطبطبة من ربنا، ومحمد سامى جلس معى قبل التصوير شرح لى كل تفاصيل شخصية حمادة في مسلسل "جعفر العمدة " ، وحيث قدمت شخصية لا تتحدث كثيرا».



وقال الفنان طارق النهرى، إن اختياره في مسلسل جعفر العمدة تم من المخرج محمد سامى ولم يعمل معه قبل ذلك، مستطردًا: «في البداية قال لى كنت رافضك ولكن من أول جلسة مع بعضنا أحببتك بطريقة غير طبيعية وأصبحنا أصدقاء، وعندما قرأت الورق خفت، منذ 6 سنوات لم أعمل ولكن بعد جلوسى مع محمد سامى بدأت اطمن وادخل في الشخصية واقرئها بطريقة مختلفة تماما».



شارك الفنان طارق النهرى ضمن أحادث مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة watch it، خلال شهر رمضان المبارك، ويجسد الفنان طارق النهرى دور "حما" محمد رمضان ضمن أحداث العمل الذى يدور في اطار اجتماعى شعبى.



مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.