الخارجية العراقية: نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي من مبنى السفارة بالخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «نجح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية».

وأعلن الجيش السوداني أن العمل جارٍ لإخلاء الرعايا الأجانب من السودان جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، وأكد الجيش أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي رعاياها.

وأكد الجيش السوداني، أنّه سيتم إجلاء الرعايا والبعثات الأجنبية من البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنّ دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جوًا، بطائراتها في أقرب وقت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية، بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، بلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو).

وعملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما لا يقل عن 413 شخصاً قُتلوا وأصيب 3551 آخرون في الصراع الذي اندلعت شرارته قبل أسبوع بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني.