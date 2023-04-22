الهلال السعودي يسعى لتجهيز حارسه العويس لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن الجهاز الطبي لفريق الهلال السعودي، يسعى لتجهيز حارس المرمى محمد العويس لخوض لقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن العويس، الذي تعرض لإصابة في أربطة الكتف، يخضع حاليا لبرنامج علاجي وسيدخل مرحلة التأهيل واللياقة قبل اللقاء مع الفريق الياباني.

ويواجه الهلال الفريق الياباني في 29 أبريل الجاري ذهابا على ملعب "الملك فهد الدولي" في الرياض، ثم يتجدد اللقاء إيابا في السادس من مايو المقبل على ملعب "سايتاما 2002".

كان الهلال قد أعلن قبل المباراة أمام النصر التي أقيمت في 18 أبريل الجاري، أن البرنامج العلاجي للعويس يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وشارك العويس في ست مباريات مع الهلال منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الشتوية 2022، واستقبلت شباكه 11 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.