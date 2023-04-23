الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل

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تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع إسرائيل مجددا، اليوم السبت، ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أجلتها الحكومة في الوقت الراهن.

وتم تنظيم المسيرة الرئيسية للاحتجاجات على مستوى البلاد مجددا في تل أبيب، ليوم السبت، السادس عشر على التوالي. ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية واللافتات.

وقال منظمو المسيرات في بيان: "إن الحكومة تدفع إلى شقاق أعمق داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال المضي قدما في الانقلاب القضائي، كما تضر بالاقتصاد وأمن إسرائيل".

وبحسب البيان تم تنظيم الاحتجاجات في إجمالي حوالي 100 مكان عبر البلاد.

وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة منذ ما يربو على ثلاثة أشهر ضد خطط الإصلاح التي ترغب في إجرائها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية المتطرفة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وبعد معارضة على نطاق واسع من المجتمع المدني وداخل الحكومة والجيش، أرجأ نتنياهو مشروع القانون المثير للجدل لعدة أسابيع في نهاية مارس ليفسح "المجال للحوار".

ورغم ذلك تتشكك المعارضة للغاية في رغبة الحكومة في التوصل لحل وسط.

وشهدت المحادثات تقدما طفيفا حتى الآن.