الكويت: نثمن نجاح السعودية في إجلاء الكويتيين من السودان

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قدم خلاله التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من السودان إلى مدينة جدة.

وثمن الوزير الكويتي، الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

كما عبر عن تقدير الكويت وامتنانها، على التسهيلات التي قدمتها المملكة لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين، الذين كانوا عالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.