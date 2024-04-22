تقرير: وحدات عسكرية إسرائيلية جديدة في مرمى العقوبات الأمريكية

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية جديدة، بتهمة ارتكاب انتهاكات بشأن حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وذلك إضافة إلى كتيبة "نيتسح يهودا" التي تعتزم الإدارة الأمريكية إدراجها على لائحة العقوبات هذا الأسبوع، حسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين أمريكيين.

وتحقق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن سلوك "نيتسح يهودا"، وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفقاً للصحيفة.

ودفعت هذه التحركات الأمريكية المرتقبة، الحكومة الإسرائيلية إلى دعوة إدارة بايدن، أمس، بشكل علني وسري، إلى "إعادة النظر" في قرارها المتوقع بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، بحسب موقع "أكسيوس" الأخباري.

*مزيد من العقوبات

وأعرب مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس"، عن "قلقهم البالغ من أن هذا القرار غير المسبوق قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي"، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "الحكومة لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكاً"، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، أنه خلال "اجتماع مجلس الحرب الذي جرى مساء أمس، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يسعون لفهم القرار القادم، واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيف تم اتخاذ القرار".

وعن حالة "نيتسح يهودا"، قرر الجيش الإسرائيلي في ديسمبر 2022 نقل وحدة المشاة المكونة إلى حد كبير من القوميين الأرثوذكس المتطرفين خارج الضفة الغربية حتى لا يكونوا على اتصال بالفلسطينيين بعد الآن.

ولم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء سلوك متكررة ضد الفلسطينيين التي تفشت في "نيتسح يهودا"، بحسب ما ذكره مسؤول أميركي لـ"تايمز أوف إسرائيل" الذي اعتبر أن قرار المضي قدماً في فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية "غير مسبوق".