شولتس يطالب بتسريع وتيرة نقل نتائج الأبحاث إلى التطبيقات العملية بقطاع الأعمال

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في تسريع وتيرة نقل نتائج الأبحاث إلى التطبيقات العملية في مجال قطاع الأعمال.

وخلال حضوره فعالية قمة البحث والابتكار في معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم، قال شولتس اليوم الاثنين:" ما يتم اختراعه في ألمانيا اليوم سيكون هو ميزتنا التنافسية غدا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن " الشرط اللازم لهذا هو تسريع وتيرة الانتقال من البحث إلى التطبيق".

وكان شولتس أشار بالفعل مساء أمس الأحد خلال مراسم افتتاح المعرض إلى أنه سيتم توسيع نطاق التمويل الحكومي للأبحاث حيث رأى أن قانون فرص النمو خلق محفزات جديدة من خلال دعم البحوث عن طريق الإعفاءات الضريبية، وقال إنه يمكنه بالتالي أن يتصور إمكانية المضي قدما في هذا المجال.

كان شولتس افتتح مساء أمس أكبر معرض في العالم للهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وذلك بحضور رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يذكر أن النرويج تعد الدولة الشريكة للمعرض في العام الحالي