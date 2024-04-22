السلطات الفيتنامية تعتقل مساعد رئيس البرلمان على خلفية تحقيق بشأن شركة مقاولات

اعتقلت الشرطة الفيتنامية مساعد رئيس الجمعية الوطنية على خلفية تحقيق بشأن شركة مقاولات، وسط حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان، أصدرته وزارة الأمن العام على موقعها على الإنترنت، قوله إنه تم احتجاز فام ثاي ها، نائب رئيس مكتب الجمعية الوطنية ومساعد رئيس البرلمان، في إطار تحقيق مستمر في مخلفات في عطاءات مرتبطة بمجموعة ثوان آن المحلية للمقاولات.

وقالت وكالة بلومبرج إن هذا التطور يأتي في أعقاب اعتقال رئيس مجموعة ثوان آن في قضية رشوة مزعومة. كما تم اعتقال اثنين آخرين من المديرين التنفيذيين للمجموعة وثلاثة مسئولين في مقاطعة باك جيانج الواقعة شمالي فيتنام.