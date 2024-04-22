لجنة لمتابعة تعليمات الصحة لدى مياه الأقصر

أجرت لجنة متابعة الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، متابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بحضور اخصائي السلامة للتشديد على اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه.

وقالت الشركة، إن المتابعة شملت تركيز الوعي بمخاطر الكلور والإجراءات القياسية بهدف التعامل السريع في حالات الطوارئ، حيث تم تنظيم جولة لمحطات مياه الشرب بالأقصر، الرضوانية، أرمنت، المحاميد، الغريرة، الشيخ مسكين بإسنا.

وأشادت اللجنة بتطبيق إجراءات السلامة المهنية المتبعه بتلك المحطات، وتستمر عمل اللجنه خلال الفترة 21 حتى 24 أبريل الجاري.