مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع طريق التنمية

شهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل، رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي.

وقال مكتب السوداني في بيان إن المذكرة التي تم توقيعها خلال زيارة إردوغان لبغداد "تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف أن المشروع "سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".

وأطلق العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطرق برية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتعد زيارة أردوغان للعراق هي الأولى التي يقوم بها منذ عام 2011 وتأتي بعد سنوات من العلاقات المتوترة على خلفية تكثيف أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يحتمون بمناطق جبلية ذات أغلبية كردية في شمال العراق.

وتسعى بغداد أيضا خلال الزيارة إلى التوصل إلى اتفاق للحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف.

وبلغت قيمة التجارة البينية 19.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 24.2 مليار دولار في 2022، وفقا لبيانات رسمية تركية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ارتفعت الصادرات إلى العراق بنحو 24.5 %، فيما انخفضت الواردات بواقع 46.2 %.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن زيارة أردوغان بعد سنة تقريبا من التحضيرات من الجانبين لمعالجة القضايا العالقة والتي ساهمت بتعقيد العلاقة في الماضي