مدير الأكاديمية العسكرية: الأئمة أتموا بنجاح خطة تدريبية متكاملة ضمن توجه الدولة لبناء الوعي

قال الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إن تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف يمثل احتفالًا بنخبة من أبناء الوطن من الأئمة.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف أن هؤلاء الأئمة أتموا بنجاح خطة تدريبية متكاملة ضمن توجه الدولة لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني.

وأشار إلى أنه «تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الاستعانة بما لدى القوات المسلحة من أدوات تأهيل، وجرى العمل على إعداد جيل من الأئمة يجمعون بين فقه الدين السمح وأبجديات واقع حاول أتباع الشيطان استغلاله واهمين مهزومين».

وشملت فعاليات الحفل عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "تقرير نجاح الدورة"، تلاه عرض للبحث الجماعي لدارسي دورة الأئمة حول موسوعية العالم والداعية واثر ذلك على اداء مهامه (الامام جلال الدين السيوطي نموذجا)، وإعلان نتيجة تخرج الدورة.

كما أدى الخريجون قسم الولاء، وهو قسم مستحدث للخريجين من الأئمة والدعاة، لقنه للخريجين الدكتور أحمد نبوي عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، وذلك قبل أن تشهد الفعاليات فقرة شعرية ألقاها أحد الدارسين، أعقبها إنشاد ديني.