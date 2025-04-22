الفاتيكان: جنازة البابا فرنسيس ستقام السبت المقبل

- من المتوقع أن تكون مراسم الجنازة بسيطة تماشيا مع رغبات وترتيبات البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أن جنازة البابا الراحل فرنسيس ستقام السبت المقبل.

وأفاد بيان رسمي عن الفاتيكان، أن "مراسم الجنازة ستقام في ساحة كنيسة القديس بطرس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، وهو اليوم الأول من فترة الحداد التي تستمر تسعة أيام على البابا فرنسيس".

وأضاف البيان أن الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجلس الكرادلة، سيرأس قداس الجنازة.

وأشار البيان إلى أن جثمان البابا فرنسيس سينقل أولا إلى بازيليكا القديس بطرس، ثم إلى بازيليكا القديسة مريم الكبرى في روما، حيث سيتم دفنه هناك بناء على وصيته.

ومن المتوقع أن تكون مراسم الجنازة بسيطة تماشيا مع رغبات وترتيبات البابا فرنسيس.

ومن المنتظر أن يشارك العديد من زعماء العالم في مراسم الجنازة.

وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير الماضي.

والبابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو بيرجوليو، من أصول أرجنتينية، ولد في 17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس لعائلة من العمال المهاجرين.

انضم بيرجوليو إلى الكنيسة عام 1958 وبدأ خدمته رجل دين، وتم تعيينه كاردينالا عام 2001.

وفي عام 2013، وقع حدث نادر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية حين أصبح البابا بنديكت السادس عشر أول بابا منذ 598 عاما يتنحى عن منصبه، لظروف صحية.

وانتخب بيرجوليو زعيما روحيا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية في المجمع (انتخاب بابوي من مجلس الكرادلة) الذي عقد في 13 مارس 2013.

واختار بيرجوليو لنفسه اسم فرنسيس، تيمنا بالقديس المسيحي الشهير، وبدأ مهامه رسميا في 19 مارس 2013.

وبانتخابه بابا، كان بيرجوليو أول بابا يُنتخب من أمريكا اللاتينية، وأول بابا ينتمي إلى الرهبنة اليسوعية التي تعد واحدة من أهم الرهبنيات الفاعلة في الكنيسة الكاثوليكية، وأول من اختار اسم "فرنسيس" في التاريخ البابوي.