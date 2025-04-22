إسبانيا: سنحقق هدف إنفاق الناتو 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع هذا العام

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحقق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا العام، مع تزايد الضغوط على رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتأخر الحلف في زيادة إنفاقه العسكري.

وقال سانشيز، إن الحكومة سترفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10.5 مليار يورو (12 مليار دولار)؛ لتحقيق هدف الناتو البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الإنفاق سيذهب إلى الاتصالات والأمن السيبراني وشراء المعدات العسكرية، وزيادة الرواتب وإضافة قوات جديدة إلى القوات المسلحة.

يشار إلى أن إسبانيا التي كان إنفاقها على الدفاع الأقل بين أعضاء الناتو العام الماضي، بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، التزمت سابقا بتحقيق هدف 2% بحلول عام 2029.

ولكن البلاد تعرضت لضغوط لعدم إنفاقها ما يكفي، وسط فجوة آخذة في الاتساع في التحالف عبر الأطلسي، حيث قالت إدارة ترامب، إن أولوياتها الأمنية تكمن في مكان آخر.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء أوروبيين، بشكل متكرر، بعدم الإنفاق بما يكفي على شؤون الدفاع لديهم، ودفع حلفائه في الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

ويرأس الزعيم الاشتراكي سانشيز، حكومة أقلية مع شركاء في الائتلاف الحاكم من اليساريين المتشددين المعارضين للزيادات في الإنفاق الدفاعي والعسكري.

وقال سانشيز، إنه لن يمرر خطته لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر البرلمان.