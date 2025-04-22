مصادر مصرية: مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة

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قالت مصادر مصرية، في تصرحات لـ"التلفزيون العربي"، إن هناك مقترحا قطريا مصريا جديدا لإعلان هدنة مدة 7 سنوات في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن المقترح تمت بلورته خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام.

وذكرت أن الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح، قائلة إن المقترح ينهي حكم حماس للقطاع على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إداريا وقوات تابعة للسلطة.

وأكدت المصادر أن المقترح المصري القطري يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرة إلى زيارة وفد إسرائيلي، القاهرة لمناقشة المقترح، وسيتم عرضه على وفد حماس برئاسة خليل الحية