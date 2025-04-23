نقيب عام التمريض: 30% من حديثي التخرج يهاجرون بسبب ضعف الأجور

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن «أكثر من 30% تقريبًا من الممرضين حديثي التخرج والمكلفين جدد يتسربون ويسافرون للعمل في الخارج».

وأشارت خلال تصريحاتها لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى فتح ألمانيا أبوابها للممرضين المصريين شرط تعلم اللغة، بالإضافة إلى طلب إيطاليا كوادر تمريضية من مصر للمرة الأولى.

ونوهت أن العديد من دول العالم تستقبل التمريض المصري بشروط ميسرة للغاية منذ جائحة كورونا، عازية «التسرب» في قطاع التمريض إلى انخفاض مستوى الأجور في القطاع الحكومي مقارنة بالبدائل المتاحة .

وقالت إن «الدعم الحالي للمهنة من الدولة ليس بالشكل الذي يوفره القطاع الخاص»، موضحة أن متوسط الأجر للممرض حديث التخرج لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بين 6 إلى 7 آلاف جنيه.

واعتبرت أن هذا العائد المادي «غير كاف» ويدفع بهم إلى العمل في أكثر من مكان لتحمل مسئولياتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يؤدي إلى «إرهاق» الكوادر العاملة بالتمريض.

وأبدت تفهمها إزاء دوافع الممرضين الذين يختارون الهجرة، قائلة: «عندما يسافرون، لا يمكنني أن ألوم شخصا يحاول تحسين ظروفه المالية والاجتماعية ليضمن لنفسه ولأسرته حياة كريمة».

ولفتت إلى بدء وزارة الصحة في تقنين السفر للعمل في الخارج، وتوفير الفرص بشكل رسمي ومنظم من خلال الوزارة والنقابة العامة للتمريض.