أشاد الفنان كريم فهمي، بتعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها «واحدة من أهم نجمات الوطن العربي».

وأشار خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر «ON E»، إلى أن «الكيمياء» التي تجمعهما في العمل لم يشهدها مع أي فنانة أخرى، مضيفا «ياسمين كاريزما ماشية على الأرض».

وتحدث عن دور «فارس أبو العزم» في مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2020 الذي جمعه بياسمين عبد العزيز وحظي بحب الجمهور، قائلا إن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز؛ كان من أهم عوامل موافقته على المسلسل.

وتابع: «ياسمين صديقة مقربة، لكن حقيقي هي نقطتي تحول كبيرتين جدًا في حياتي، لا أنكر هذا أبدًا سواء في مسلسل ونحب ثاني ليه، ومسلسل وتقابل حبيب، وسأظل مقدرًا لذلك طوال الوقت بالتأكيد».

وحول نجاح مسلسلهما الثاني «وتقابل حبيب» خلال موسم دراما رمضان الماضي، أوضح أن نجاح المسلس جاء بالتدرج، متابعا: «أنا طوال الوقت كان عندي قلق وخوف من فكرة المقارنة بمسلسل، ونحب ثاني ليه؛ لأنه نفس الثنائي».

وأكد أن رغبته الشديدة في تحقيق نجاح أكبر من المسلسل الأول؛ شكل له «عائقا كبيرًا»، قائلا: «أنا تعبت صناع العمل جدًا وخصوصا السيناريست عمرو محمود ياسين، لأني كنت خايف على نجاح ونحب ثاني ليه، وخايف أن أنا وياسمين نتقابل ثاني ولا نحقق نفس النجاح أو أكثر».