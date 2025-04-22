هيومن رايتس ووتش: فيتنام تكثف قمع المعارضة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان يوم الإثنين إن الحكومة الفيتنامية كثفت من حملتها على المعارضة لمعاقبة الأشخاص الذين يثيرون مخاوف بشأن السياسات الحكومية أو المسؤولين المحليين.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير، الاستخدام المتزايد من قبل الحكومة الفيتنامية للقانون الجنائي لاستهداف الأشخاص الذين يثيرون المخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق أخرى.

وقالت باتريشيا جوسمان، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد القانون أداة مريحة بالنسبة للحكومة لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الفيتناميين".

وأضافت جوسمان: "تستغل السلطات الفيتنامية قانون /الإضرار بالمصالح الوطنية/ ليس فقط لإسكات الناشطين البارزين والمبلغين عن المخالفات، ولكن أيضا للانتقام من الأشخاص العاديين الذين يشتكون من الخدمات السيئة أو إساءة معاملة الشرطة".

ودعت جوسمان السلطات إلى إنهاء "القمع المنهجي" على الفور، والإفراج عن جميع المعتقلين أو المسجونين بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه بين عامي 2018 وفبراير 2025، أدانت المحاكم الفيتنامية وأصدرت أحكاما بالسجن قاسية بحق ما لا يقل عن 124 شخصا بموجب القانون الجنائي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة التي استمرت ست سنوات، حيث تم إدانة 28 شخصا فقط وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.