أبوالغيط: ندعم حكومة لبنان في جهود حصر السلاح بيد الدولة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية، عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة غدا الأربعاء.

ونقل المتحدث الرسمي، عن الأمين تأكيده خلال اللقاء أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

وجدد الأمين العام للجامعة، دعمه للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة الاستقرار وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبوالغيط حرص على الاستماع باهتمام للعرض الذي قدمه الوزير اللبناني للأوضاع في بلاده، فضلا عن الموقف الإقليمي بوجه عام.