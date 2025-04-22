تحدث الفنان كريم فهمي، عن علاقته بشقيقه الأكبر الفنان أحمد فهمي، مؤكدا أنه لا يعتبره مجرد أخ، لكنه يرى أنه «فتح بابا كبيرا» لجيل كامل من المؤلفين الشباب لدخول مجال الكتابة.

وقال خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E»، إن أحمد فهمي كان أول من كتب فيلما ونزل باسمه بين جيلهم، مشيرا إلى فيلم «كده رضا» للفنان أحمد حلمي «أعطانا الأمل وفتح أمام جيل بالكامل بابا قال: ليه لأ؟ وأنت تقدر تعمل كمان».

وأكد أن لأحمد «فضلا كبيرًا عليَ تعلمت منه الكثير.. وحتى الآن هو كتب أفلام أكثر، لكن هو أستاذي في الآخر».

وعن وقوفه بجانب شقيقه وعلاقتهما، قال: «لو أنا وأحمد اختلفنا، أنا أتنازل من أجله، وممكن العكس، فما بالك لو اختلف شخص آخر معه؟ الموقف يصبح كبيرًا بالنسبة لي».

وكشف عن جانب من شخصية أحمد فهمي، قائلا «أحمد شخص هوائي جدًا.. ولكنه من أطيب الناس التي ممكن أن تقابلها في حياتك».

وروى مواقفه الطريفة، قائلا: «أحمد بيوقعني في مواقف، ممكن يقول لي أنا متخانق مثلا مع لميس الحديدي، فأنا أقابلها لا أطيقها وأتكلم معها بطريقة غير لطيفة تماما، وثاني يوم أجده خارجا معها».

ونوه إلى أنهما لا يكترثان بما يقال عنهما ولا يردان في العادة، معقبا: «هي كلها 70 أو 80 سنة يوم ما تكون الحياة، ونتقابل كلنا يوم الحساب».