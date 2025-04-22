الأستراليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

بدأ الأستراليون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، بينما أدت وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى إلغاء فعاليات الحملة الانتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الذين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الثالث من مايو المقبل؛ لأسباب مختلفة.

ومن المتوقع أن يتم الإدلاء بنحو نصف عدد الأصوات قبل ذلك التاريخ.

وألغى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، وزعيم المعارضة بيتر داتون، الفعاليات الانتخابية احتراما للبابا الراحل، وتم تنكيس الأعلام في المباني الحكومية بأنحاء البلاد، حيث كشف تعداد سكاني صدر في عام 2021، أن 20% من السكان، كاثوليك.

وحضر ألبانيز، قداسا تكريما للبابا في كاتدرائية القديس باتريك بملبورن.

وأعلن الفاتيكان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن جنازة تشييع جثمان البابا، ستقام يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيحييها عميد مجمع الكرادلة.