 استمرار غياب مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استمرار غياب مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 3:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 3:35 م

أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب كيليان مبابي، نجم هجوم ريال مدريد، للمباراة الثانية على التوالي، في ظل معاناته من إصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو جارسيا.


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