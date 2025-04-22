أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة استمرار غياب كيليان مبابي، نجم هجوم ريال مدريد، للمباراة الثانية على التوالي، في ظل معاناته من إصابة.
قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.
خط الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو.
خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو جارسيا.