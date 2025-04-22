بوتين يقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا بشأن تمديد وقف الهجمات على بعض الأهداف.

وقال بوتين للصحفيين الروس إن روسيا لاحظت أن أوكرانيا تحاول أن تتخذ المبادرة في مسألة وقف إطلاق النار، وتسعى إلى تمديد أو ترغب في استثناء المزيد من الأهداف من القصف. "يجب أن نفكر في ذلك".

وبينما أعرب عن شكوكه إزاء اقتراح كييف بالامتناع عن شن هجمات على المنشآت المدنية، قال إنه مستعد لتناول مثل هذه القضايا في محادثات ثنائية.

وقال بوتين إن المحادثات الثنائية في هذه الحالة تعني بشكل مباشر مع الجانب الأوكراني، حسبما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت لاحق.

يذكر أنه حتى الآن، كانت المفاوضات الخاصة بإنهاء محتمل لحرب روسيا في أوكرانيا تعقد بشكل غير مباشر بين موسكو وكييف، مع تدخل الولايات المتحدة مؤخرا كوسيط.