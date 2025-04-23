روبي تحيي حفلا بمهرجان موازين 20 يونيو المقبل

تحيي الفنانة روبي حفلا غنائيا بمهرجان موازين في دورته الـ20، وذلك يوم 20 من شهر يونيو المقبل.

ونشرت الحسابات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الدعائي للحفل، مصحوبا بتعليق: "صوتها حيوي، حضورها لا يقاوم، تلتقي روبي بجمهورها على منصة النهضة يوم 20 يونيو في واحدة من أجمل سهرات مهرجان موازين. كونوا على الموعد مع الإيقاع المصري الأصيل والحديث".

وأعادت الفنانة روبي نشر الملصق الدعائي للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة: "جمهور المغرب مستنياكم في مهرجان موازين يوم 20 يونيو على منصة النهضة".

ونافست الفنانة روبي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "إخواتي"، الذي شارك في بطولته نيللي كريم، وكندة علوش، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.