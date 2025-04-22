وصف الفنان كريم فهمي، الفنان الراحل رشدي أباظة، بأنه «أيقونة الرومانسية في السينما المصرية» قائلا: «كان ممثلا ثقيلا جدًا».

وعبر خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر «ON E» عن تفضيله للأعمال الفنية ذات الحلقات الأقصر، قائلا: «أنا من هواة أن المسلسل يكون 15 حلقة أو 10 حلقات، ولو كان المسلسل 8 أو 6 حلقات يا ريت، ومن هواة الأفلام أكثر».

واعترف بشعوره بالقلق بشأن مشاركته في مسلسله الأخير في رمضان «وتقابل حبيب» بسبب طول الحلقات، مضيفا: «لما بتدخل مع صناع واثق فيهم مثل السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري.. عمرو كمؤلف لعبته الـ 30 حلقة، فأنا بكون واثق وعارف هيعمل إيه».

وشدد أن الفنان يجب أن يكون صاحب «بصمة ونقاش» في العمل وليس مجرد التنفيذ.

ورفض اعتبار أن يكون المسلسل مصنفا كثيمة «انتقام»، موضحا: «المسلسل ليس انتقاما نهائيا، هو أساسه اجتماعي رومانسي، والاجتماعي كان غالب عليه أكثر»، مضيفا أن من شاهد العمل شعر بأن «الانتقام إلهي».

وكشف عن اتفاق مسبق بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، قائلا: «اتفقنا من البداية من قبل ما يتكتب السيناريو، أن تكون النهاية تكون سعيدة».