تفشي مرض الحصبة في ولاية مونتانا الأمريكية للمرة الأولى منذ 35 عاما

أصبحت ولاية مونتانا الأمريكية هي الولاية التاسعة التي تشهد تفشي مرض الحصبة بها، وذلك للمرة الأولى منذ 35 عاما.

وارتفعت حالات الإصابة بالحصبة إلى 800 حالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتقود ولاية تكساس الأعداد المرتفعة، حيث تفشي المرض في غرب تكساس قبل ثلاثة أشهر تقريبا وارتفع عدد الحالات إلى 597 حالة. وقد توفي طفلان في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية. كما توفي شخص ثالث بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم أيضا من مرض مرتبط بالحصبة.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض - وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر - إنديانا وكانساس وميشيجن وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا ونيو مكسيكو. وسجلت الولايات المتحدة خلال العام الجاري حتى الآن أكثر من ضعف عدد حالات الحصبة التي تم تسجيلها في عام 2024 بأكمله.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

ويخشى خبراء الصحة من أن الفيروس قد ينتشر في مجتمعات أمريكية أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة، وأن انتشاره قد يستمر لمدة عام.