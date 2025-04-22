ستارمر يرحب بوضوح حكم المحكمة العليا بشأن تعريف المرأة

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحكم المحكمة العليا البريطانية الأخير بشأن تعريف "المرأة"، قائلا إن المرأة "أنثى بالغة".

وقال ستارمر، في أول تعليق علني له منذ قرار القضاة في 16 أبريل الجاري، إنه "مسرور للغاية" بالوضوح الذي يوفره حكم المحكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وعندما طلب من ستارمر، الذي سبق أن صرح بأن المتحولات جنسيا هن نساء، أن يكرر هذا التصريح، قال بدلا من ذلك: "اعتقد أن المحكمة العليا أجابت على هذا السؤال".

وقال ستارمر، لقناة "آي تي في ويست كانتري"، ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه لا يعتقد أن المرأة المتحولة جنسيا تعد امرأة، إن المرأة هي أنثى بالغة وقد أوضحت المحكمة ذلك تماما.

وأضاف ستارمر: "في الواقع، أرحب بالحكم لأنني اعتقد أنه يوفر وضوحا حقيقيا. فهو يسمح لأولئك الذين يتعين عليهم وضع إرشادات بأن يكونوا واضحين تماما بشأن ما يجب أن تقوله هذه الإرشادات."

وقال ستارمر: "لذلك اعتقد أن من المهم أن نرى الحكم على ما هو عليه. إنه خطوة إيجابية مرحب بها".

وأضاف ستارمر: "إنه وضوح حقيقي في مجال كنا بحاجة إلى توضيحه، ويسعدني أنه تحقق".

وقال ستارمر: "علينا التحرك والتأكد من أن جميع التوجيهات في مكانها الصحيح وفقا لهذا الحكم."

كانت المحكمة العليا البريطانية، أكدت في حكم طال انتظاره، أن مصطلحي "امرأة" و"نوع" في قانون المساواة لعام ٢٠١٠ "يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".