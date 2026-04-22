أستراليا: أكثر من 3 ملايين مواطن فوق 65 عاما سيدفعون مبالغ إضافية للتأمين الصحي الخاص سنويا

سيضطر أكثر من 3 ملايين أسترالي ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى دفع مئات الدولارات الإضافية سنويا، لتأمينهم الصحي الخاص، في خطوة تقول عنها الحكومة الاتحادية إنها ستعيد العدالة بين الأجيال.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر، في خطاب مهم قبل إعلان الميزانية في النادي الصحفي الوطني، اليوم الأربعاء، عن إجراء تغييرات جذرية في نظام التأمين الوطني للمعاقين ورعاية المسنين، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

وفي إطار هذه التغييرات، كشف أن كبار السن الأستراليين لن يتلقوا بعد الآن معاملة خاصة، وسيتعين عليهم من الآن دفع نفس قيمة المبلغ الذي يدفعه الأستراليون الأصغر سنا للتأمين الصحي.

وقال وزير الصحة: "أعرف أن هذا القرار لن يلقى ترحيبا من جانب الكثيرين، ولكنه الأمر الصحيح".

وأضاف بتلر أن السياسة الحالية "غير عادلة بين الأجيال" ولا تعد الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب، وأن هذا القرار سيوفر للحكومة 3 مليارات دولار على مدار أربعة أعوام، والتي سيتم إنفاقها على رعاية المسنين في قطاعات أخرى.

وقالت الحكومة إن هناك في الوقت الحالي نحو 2ر3 مليون شخص من كبار السن، سيضطرون إلى دفع ما يتراوح بين 226 و255 دولارا إضافيا سنويا في المتوسط، فيما تشير التوقعات إلى احتمال تخلى 44 ألف أسترالي مسن عن تأمينهم الصحي الخاص بسبب ذلك.