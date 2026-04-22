مكتبة الإسكندرية تحتفي بالكاتبة الإسبانية إيريني باييخو في حوار ثقافي عالمي عن اختراع الكتب

استضافت مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية للكاتبة الإسبانية إيريني باييخو، اليوم بالتعاون مع السفارة الإسبانية في مصر، لمناقشة كتابها “اختراع الكتب: اللامتناهي في بردية”، بحضور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وسيرجيو رومان كارانثا فورستر السفير الإسباني لدى مصر، وأحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط والكتابات، وأسامة طلعت مدير دار الكتب المصرية، ومحمد الجمل مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية، إلى جانب نخبة من المثقفين والباحثين.

أكد أحمد عبدالله زايد أن مكتبة الإسكندرية تمثل منصة للحوار الحضاري والتلاقي الثقافي، وتسعى إلى ترسيخ قيم التعددية والانفتاح، مشيرًا إلى أن الثقافة تظل العنصر الأهم في تشكيل وعي المجتمعات وتعزيز قدرتها على التفاعل مع العالم. وأضاف أن التحديات العالمية الحالية تضاعف من أهمية الثقافة في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مؤكدًا دور الأدب في بناء مستقبل أكثر استقرارًا.

من جانبه، أعرب سيرجيو رومان كارانثا فورستر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، واصفًا مكتبة الإسكندرية بأنها منارة للمعرفة وجسر يربط حضارات المتوسط، مشيرًا إلى أن اللقاء يتزامن مع اليوم العالمي للكتاب ويعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا أهمية الثقافة في دعم التقارب بين الشعوب.

وخلال الجلسة، قدم أحمد منصور عرضًا بعنوان “عالم من الكتابات: تاريخ الجدار الجرانيتى”، استعرض خلاله النقوش متعددة اللغات بالمكتبة، مؤكدًا أن الكتابة تمثل أحد أعظم إنجازات الإنسانية في حفظ المعرفة ونقلها عبر العصور.

كما أدار اللقاء محمد الجمل، الذي أشار إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا أن التبادل الثقافي والبعثات العلمية أسهما في تعزيز المعرفة بالأدب الإسباني الحديث.

بدوره، أوضح أسامة طلعت أن كتاب “اختراع الكتب” يمثل عملًا إبداعيًا يجمع بين السرد الأدبي والتاريخي، حيث يستلهم وقائع حقيقية حول نشأة المكتبات ودورها في تشكيل الوعي الإنساني.

وأعربت إيريني باييخو عن سعادتها بالتواجد داخل مكتبة الإسكندرية، مؤكدة أن فكرة الكتاب بدأت منذ سنوات طويلة بدافع شغفها بالقراءة، التي وصفتها بأنها “ماكينة الحياة” التي تختزل الإرث الثقافي الإنساني. وأضافت أن العمل استلهم في بنائه السردي روح “ألف ليلة وليلة”، مشيرة إلى أن المكتبة كانت مصدر إلهام رئيسي لرحلتها الفكرية، وأن تواجدها بها يمثل تحققًا لحلم قديم يجمع بين التاريخ والخيال في مشهد ثقافي حي.