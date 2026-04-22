السفير الصيني لدى باكستان يعرب عن تقديره بلاده لدور باكستان في تسهيل المحادثات الإيرانية الأمريكية

التقى السفير الصيني لدى باكستان جيانج زيدونج اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار لمناقشة آخر التطورات الإقليمية.

وخلال الاجتماع، نقل زيدونج دعم الصين الكامل وتقديرها لجهود باكستان المستمرة لتسهيل المشاركة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة وخارجها، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مجددا الشراكة التعاونية الإستراتيجية بين باكستان والصين في جميع الأحوال، وشدد على قوة العلاقات الثنائية، وعلى أهمية التبادلات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، وفقا لوكالة أتباء أسوشيتد برس باكستان.