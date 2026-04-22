كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة

في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتوسيع قاعدة الملاعب المعتمدة وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وبمتابعة مباشرة من محمد الطوبجي، مدير إدارة التراخيص، حصل عدد من الملاعب المصرية على الاعتماد الرسمي من جانب "كاف".

وشملت قائمة الملاعب المعتمدة:

- إستاد الإسكندرية – الفئة الثالثة.

- ملعب رايت تو دريم – الفئة الثانية.

- إستاد 30 يونيو (الملعب الفرعي 1) – الفئة الأولى.

- كما تم اعتماد إستاد برج العرب، مؤخرًا ضمن ملاعب الفئة الثالثة.

ويأتي هذا التصنيف وفقًا للائحة الإستادات المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تمثل الفئة الثالثة أعلى درجات الاعتماد، وتسمح باستضافة جميع مباريات المنتخبات الوطنية، والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية.

في المقابل، تُخصص ملاعب الفئتين الأولى والثانية لاستضافة مباريات كرة القدم النسائية، وفرق المراحل السنية، إلى جانب اللقاءات الدولية والأفريقية الخاصة بالفئات العمرية.