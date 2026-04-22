مئات المهاجرين يغادرون تاباتشولا في المكسيك سيرا على الأقدام بعد فقدان الأمل في الوصول إلى الولايات المتحدة

غادر مئات المهاجرين، معظمهم من هايتي، مدينة تاباتشولا الواقعة جنوب المكسيك سيرا على الأقدام يوم الثلاثاء، بحثا عن ظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى داخل المكسيك.

وكانت قوافل المهاجرين مثل تلك التي انطلقت من تاباتشولا تتجه في السابق إلى الحدود الأمريكية. لكن العديد من المهاجرين الذين غادروا المدينة يوم الثلاثاء قالوا إنهم فقدوا الأمل في الوصول إلى الولايات المتحدة بسبب القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طالبي اللجوء.

وبدلا من ذلك، قال المهاجرون إنهم يرغبون في الاستقرار في المدن المكسيكية الكبرى، حيث قد يتمكنون من العثور على عمل وتقديم طلبات لجوء. وأشار بعضهم إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ردود بشأن طلبات اللجوء في تاباتشولا، رغم أنهم أمضوا شهورا في هذه المدينة الصغيرة القريبة من الحدود مع جواتيمالا.

وفي مارس/آذار، غادرت مجموعة أخرى تضم عدة مئات من المهاجرين تاباتشولا سيرا على الأقدام، لكن القافلة تفككت بعد 12 يوما من المسير، بعد أن توصل المهاجرون إلى اتفاق مع سلطات الهجرة المكسيكية.